Однокоренные слова к слову пробороздил
Русский язык
Однокоренные слова к слову пробороздил
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пробороздить, борозда, бороздить, пробороздивши, пробороздившийся.
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