Постарайтесь написать короткий рассказ "В лесу весной"включив в него слова из сти??отворения А.Т.Твардовского.
Литература
Постарайтесь написать короткий рассказ "В лесу весной"включив в него слова из сти??отворения А.Т.Твардовского.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весной хвойный лес не блещет яркими красками. НЕт у хвойных деревьев ранней весной сочного цвета.Но пройдёт немного времени,и вновь мы увидим яркую,свежую зелень.Вот что писал Твардовский в стихотворении "Признание" Я не пишу давно ни строчки Про малый срок весны любой; Про тот листок из зимней почки, Что вдруг живёт,полуслепой; Про дым и пух цветенья краткий, Про тот всегда нежданный день, Когда отметишь без оглядки, Что отошла уже ссирень. Деревья устремили все свои веточки к солнцу,желая погреться после зимней стужи.Всё живое готовится как бы к новому рождению,наполяя душу возбуждением и радостью. если мало то вставь что-нибудь сами .УДАЧИ!!!!!!!
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