Постарайтесь написать короткий рассказ "В лесу весной"включив в него слова из сти??отворения А.Т.Твардовского.

Литература
Постарайтесь написать короткий рассказ "В лесу весной"включив в него слова из сти??отворения А.Т.Твардовского.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весной хвойный лес  не блещет яркими красками. НЕт у хвойных деревьев ранней весной сочного цвета.Но пройдёт немного времени,и вновь мы увидим яркую,свежую зелень.Вот что писал Твардовский в стихотворении "Признание"    Я не пишу давно ни строчки Про малый срок весны любой;  Про тот листок из зимней почки,  Что вдруг живёт,полуслепой;       Про дым и пух цветенья краткий,       Про тот всегда нежданный день,       Когда отметишь без оглядки,          Что отошла уже ссирень.   Деревья устремили все свои веточки к солнцу,желая погреться после зимней стужи.Всё живое готовится как бы к новому рождению,наполяя душу возбуждением и радостью.   если мало то вставь что-нибудь сами .УДАЧИ!!!!!!!

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