Сочинение на тему мой язык мое богатство азербайджанский язык

Гость: Гость:

У каждого человека есть свой родной язык. Язык - это та самая тонкая ниточка, которая соединяет твою душу с твоей Родиной. Незнание языка - позор, для любого человека. Порой я думаю о своем родном азербайджанском языке и понимаю, что он прекрасен. Слова звучат настолько красиво, что восхищение переполняет все мое нутро. В детстве я учил(а) азербайджанский наравне с русским, поэтому я владею им также хорошо. Родной язык всегда радует. Согласитесь, что, услышав родную речь на чужой земле, радость и гордость переполняют нас. В семье мы говорим исключительно на азербайджанском, это помогает улучшать произношение, узнавать новые слова, а также в будущем, когда у нас будут свои дети или внуки мы сможем и их научить родному языку.Люби и прославляй свой язык!