Сочинение по картине и.и.левитана березовая роща

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Сочинение по картине и.и.левитана березовая роща
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Автор: Гость
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Гость:
Эту картину, художник начал рисовать в 1885 году, а закончил в 1889 году, когда был в Плёсе на Волге. Эта картина отражает, насколько художник талантлив и умен. Левитан славится своими пейзажами, а «Березовая роща» одна из моих любимейших картин. Мы видим перед собой лес, в котором растут березки. Реалистично Левитан играет со светом, показывая нам блики солнца и на земле и на летках берез. Цвет подобран, на мой взгляд, очень точно, очень контрастно сочетаются ярко зеленые оттенки травы и на белых стволах берез. Играя с тенью, Левитану будто удается оживить свою картину. Мы закрываем глаза и слышим щебетание птиц, открыв глаза, мы уже не находимся в реальном мире, мы как будто одно целое с картиной, и нам хочется бежать по этой роще, и громко кричать, что бы выплеснуть негативную энергию. По моему мнению березки радуются солнечному дню. Все вокруг цветет и пахнет, и от картины, несомненно, веет теплом и радостью. Автор уводит нас вглубь леса с помощью техники своего письма. От других похожих картин, этот холст отличается своей динамичностью, кажется, что еще чуть, чуть и все закончится, деревья пожелтеют, и наступит осень, и хочется наслаждаться каждым днем, не упускать ни один денек. Наслаждаться каждым моментом. Левитану удается изобразить световоздушную среду, все это ему удается достичь благодаря его неповторимой техникой письма, например, в данном случае, важную роль сыграли богатая палитра цветов и наложенные пятна света и тени. Каждая картина Левитана, проникнута любовью к своей природе и родине. Эту картину отличает от других непосредственность и свежесть чувств. Чехову очень нравилось это произведение, он говорил Левитану, что эта картина будет признана и любима многими поколениями.

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