2 в каком слове количество букв и звуков совпадает? 1)окрестный;2)пять;3)веют;4)веешь;5) яд

Русский язык
2 в каком слове количество букв и звуков совпадает? 1)окрестный;2)пять;3)веют;4)веешь;5) яд
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в 3) 5) словах звуки и буквы совпадают
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