Как решить уравнение (14-a)×50=300 'помогите пожалкйста

Математика
Как решить уравнение (14-a)×50=300 'помогите пожалкйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(14-а)*50=300 14-а=300:50 14-а=6 а=14-6 а=8 Ответ а=8
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