Дать определение синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника
Математика
Дать определение синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синус-это отношение противолежащего катета к гипотенузе косинус-это отношение прилежащего катета к гипотенузе. тангенс-это отношение противолежащего катета к прилежащему
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