Олег купил 4 книги. Все книги без первой стоили 360 рублей., без второй - 400 рублей., бе?? третьей- 300 рублей., без четвёртой- 290 рублей. Сколько стоит каждая книга?

Гость: Гость:

1) 360+400+300+290= 1350(руб) - стоят 3 комплекта книг2)1350:3=450(руб) - стоит один полный комплект из 4-х книг3)450-360=90(руб) - стоит 1-я книга4)450-400=50(руб) - стоит 2-я книга5)450-300=150(руб) - стоит 3-я книга6) 450-290=160(руб) - стоит 4-я книгаили1 книга- Х; 2 книга- У; 3 книга- А; 4 книга- В; У+А+В-360+Х+А+В-400+Х+У+В-300+Х+У+А-290=0; 3У+3А+3В+3Х=1350 3(У+А+В+Х)=1350 У+А+В+Х=450рублей. То есть все книги. 1 книга- 450-360=90 2 гнига- 450-400=50 3 книга- 450-300=150 4 книга- 450-290=160 Ответ: 1 книга-90руб; 2 книга-50руб; 3 книга-150руб; 4 книга-160руб.