Как переводится? И можно ли так начать диалог? Hello, how do you do?
Английский язык
Как переводится? И можно ли так начать диалог? Hello, how do you do?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так можно начать диалог, но правильней будет "How are you doing?"
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