Как переводится? И можно ли так начать диалог? Hello, how do you do?

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Как переводится? И можно ли так начать диалог? Hello, how do you do?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так можно начать диалог, но правильней будет "How are you doing?"
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