Морфологический разбор слов:не-та,всякого,не все,никто.

Гость: Гость:

Начальная форма: НЕ-Т Часть речи: существительное Грамматика: единственное число, мужской род, неодушевленное, родительный падеж Формы: не-т, не-та, не-ту, не-том, не-те, не-ты, не-тов, не-там, не-тами, не-тах Начальная форма: НЕ-ТЫЙ Часть речи: краткое прилагательное Грамматика: единственное число, женский род, качественное прилагательное, неодушевленное, одушевленное Формы: не-тый, не-того, не-тому, не-тым, не-том, не-тая, не-той, не-тую, не-тою, не-тое, не-тые, не-тых, не-тыми, не-т, не-та, не-то, не-ты, не-тее, не-тей, поне-тее, поне-тей Начальная форма: НЕ Часть речи: частица Грамматика: Формы: не Начальная форма: ВСЕ Часть речи: местоимение-существительное Грамматика: единственное число, именительный падеж, средний род Формы: все, всего, всему, всем, всех, всеми Начальная форма: ВЕСЬ Часть речи: местоименное прилагательное Грамматика: именительный падеж, множественное число, неодушевленное, одушевленное Формы: весь, всего, всему, всем, всём, вся, всей, всея, всю, всё, все, всех, всеми Начальная форма: НИКТО Часть речи: местоимение-существительное Грамматика: единственное число, именительный падеж, мужской род Формы: никто, никого, никому, ником, никем Начальная форма: НИКТО Часть речи: местоимение-существительное Грамматика: единственное число, именительный падеж, мужской род Формы: никто, никого, никому, ником, никем Начальная форма: ВСЯКИЙ Часть речи: местоимение-существительное Грамматика: единственное число, мужской род, родительный падеж Формы: всякий, всякого, всякому, всяким, всяком Начальная форма: ВСЯКОЕ Часть речи: местоимение-существительное Грамматика: единственное число, родительный падеж, средний род Формы: всякое, всякого, всякому, всяким, всяком