Do you like cinema?Yes,I don't

Английский язык
Do you like cinema?Yes,I don't
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильно будет No, I don`t
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