Куда переместился из Владимира духовный центр Русского государства?

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Куда переместился из Владимира духовный центр Русского государства?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Духовный центр из Владимира переместился в Москву при Иване Калите. Туда была перенесена резиденция (место пребывания) главы русской церкви - митрополита. 
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