Найдите значение выражения 2 а -b при а =5 b=-10 в) ab-60 при a=-6 b=3 пожалуйста !очень сроч??о)

Математика
Найдите значение выражения 2 а -b при а =5 b=-10 в) ab-60 при a=-6 b=3 пожалуйста !очень сроч??о)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5-|-10= -5 2) (1) -6+3= -9 (2) -9 -60= -51 Я это проходила это верный ответ!
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