Найдите значение выражения 2 а -b при а =5 b=-10 в) ab-60 при a=-6 b=3 пожалуйста !очень сроч??о)

Математика

Найдите значение выражения 2 а -b при а =5 b=-10 в) ab-60 при a=-6 b=3 пожалуйста !очень сроч??о)

Автор: Гость