Упростите выражение -2(3а+5с)+8(с-а)-3(-6а-7с)
Математика
Упростите выражение -2(3а+5с)+8(с-а)-3(-6а-7с)
Ответ(ы):
Гость:
Ответ для этой задачи : 4a+19c
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Химия
С раствором гидроксида бария возможно взаимодействие оксида: 1) Железа (3) 2) Угле??ода (4) 3) Кальция 4) Азота (2) Составьте уравнение р...
Математика
Бабушка в первый день заготовила компот в 12 одинаковых банаках, а во второй день - ?? 18 таких же банок. На всю эту работу она затратила 5 часов, ...
Русский язык
Другие предметы