Упростите выражение 3,2*(х-5)-6*(1,5х-1)
Математика
Упростите выражение 3,2*(х-5)-6*(1,5х-1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3,2*(х-5)-6*(1,5х-1)=3,2х -16 - 9х+6=-5,8х - 10
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