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Упростите выражение 3(x+5)+4x
Математика
Упростите выражение 3(x+5)+4x
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x+15+4x=7x+15 как то так
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