Просклоняйте слова карусель, рояль пж пж пж. 10б

Русский язык
Просклоняйте слова карусель, рояль пж пж пж. 10б
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово карусель - женского рода, рояль - мужского рода, поэтому: им.п. - карусель, рояль род.п. - карусели, рояля вин.п. - карусель, рояль дат. - карусели, роялю тв.п. - каруселью, роялем предл. п. - о карусели, о рояле
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