Просклоняйте слова карусель, рояль пж пж пж. 10б
Русский язык
Просклоняйте слова карусель, рояль пж пж пж. 10б
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово карусель - женского рода, рояль - мужского рода, поэтому: им.п. - карусель, рояль род.п. - карусели, рояля вин.п. - карусель, рояль дат. - карусели, роялю тв.п. - каруселью, роялем предл. п. - о карусели, о рояле
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
По данным записям составь и реши задачи.Вычисли и запиши ответ каждой из них.1-й де??ь масса груза 48257 тонн,2-й день-50000 тонн.На сколько меньше?
Химия
Запишите уравнения электролитической диссоциации веществ: а) хлорида натрия; б) ф??сфорной кислоты; в) хлорида алюминия, г) гидроксида бария.