Упростите выражение 5х(2x-3)-2,5x(4x-2) при x=-0,01 Помогите, дам 50 баллов, если можно с подр??бным решением!!
Алгебра
Упростите выражение 5х(2x-3)-2,5x(4x-2) при x=-0,01 Помогите, дам 50 баллов, если можно с подр??бным решением!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10x^2-15x-10x^2+5x=-10x=0,1
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