Упростите выражение 5х(2x-3)-2,5x(4x-2) при x=-0,01 Помогите, дам 50 баллов, если можно с подр??бным решением!!

Алгебра

Упростите выражение 5х(2x-3)-2,5x(4x-2) при x=-0,01 Помогите, дам 50 баллов, если можно с подр??бным решением!!

Автор: Гость