Упростите выражение (a^2/a+n-a^2/a^2+n^2+2an):(a^2/a+n-a^2/a^2+n^2)
Алгебра
Упростите выражение (a^2/a+n-a^2/a^2+n^2+2an):(a^2/a+n-a^2/a^2+n^2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(а^2+b^2)/(a^2-b^2) - (a-b)/(a+b) = =(а^2+b^2)/(a^2-b^2) - (a-b)^2/((a+b)(a-b)) = = [(а^2+b^2) - (a-b)^2]/(a^2 - b^2) = = [а^2+b^2 - a^2 + 2ab - b^2]/(a^2 - b^2) = = 2ab/(a^2-b^2)
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