Упростите выражение -х·(-y)·(-z) -m·(-n)·p -a·(-b)·(-c)·(-d) a·(-b)·(-c)·(-d)

Алгебра
Упростите выражение -х·(-y)·(-z) -m·(-n)·p -a·(-b)·(-c)·(-d) a·(-b)·(-c)·(-d)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-x*(-y)*( -z)= - xyz -m*( -n)*(p)=mnp -a*(-b)*(-c)*(-d)=abcd a*(-b)*(-c)*(-d)= - abcd
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