Упростите выражение пожааалуйста (а-3)в квадрате + (а-3) (а+3) +2а и найдите его значение при а =200
Алгебра
Упростите выражение пожааалуйста (а-3)в квадрате + (а-3) (а+3) +2а и найдите его значение при а =200
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