Упростите выражение пожааалуйста (а-3)в квадрате + (а-3) (а+3) +2а и найдите его значение при а =200

Алгебра

Упростите выражение пожааалуйста (а-3)в квадрате + (а-3) (а+3) +2а и найдите его значение при а =200

Автор: Гость