Уравнение:800 - (90*x+ 17)=423. Помогите.
Математика
Уравнение:800 - (90*x+ 17)=423. Помогите.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
800-(90х+17)=423 90х+17=800-423 90х+17=377 90х=377-17 90х=360 х=360:90 х=4
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