Найти эпитеты, метафоры,олицетворение и сравнение; необыкновенная тишина,мертвая тишина,шумливый,беспокойный сад,белый и ровный свет,головокружительная высота,одинокая луна,желтоватый круг,нарядная земля,умер дождь,стояла лун...

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Найти эпитеты, метафоры,олицетворение и сравнение; необыкновенная тишина,мертвая тишина,шумливый,беспокойный сад,белый и ровный свет,головокружительная высота,одинокая луна,желтоватый круг,нарядная земля,умер дождь,стояла луна,,заворожила служа,снег,как стеклянный дождь,лицо земли,земля похожая на застенчивую невесту

Автор: Гость