Сочинение на тему "смысл названия комедии горе от ума" только не из интернета!! пож??луйста!! срочно нужно!!!

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Главными героями комедии “Горе от ума” являются Чацкий и Фамусов. А.С. Грибоедов показывает столкновение ума Чацкого и глупости фамусовского общества. Фамусовское общество характеризуется лживостью, глупостью, невежеством и нежеланием преодолеть свои недостатки. Это доказывают многие эпизоды комедии. Главный идеолог Фамусов говорит: Скажи-ка, что глаза ей портить не годится И в чтеньи прок-от не велик: Ей сна нет от французских книг, А мне от русских больно спится. Фамусов осуждает желание своей дочери Софии, а также молодых людей в общем учиться, узнавать что-то новое, он говорит: Вот то-то, все вы гордецы! Спросили бы, как делали отцы? Он приводит пример, как его родственник добился расположения царицы тем, что на старости лет падал лбом на пол, чтобы рассмешить высочайших господ. Фамусов и его окружение считали, что нужно добиваться расположения высших чинов всеми возможными способами. Я думаю, эти люди были подхалимами, лжецами или попросту глупцами. Чацкий, когда вернулся из путешествия, был очень оживлен, он мечтал увидеть свою любимую Софию, но не нашел взаимности и был огорчен. Чацкий имел хорошее образование, был грамотным, начитанным человеком. Он вернулся на родину, чтобы помочь друзьям, людям, которые его вырастили, получить образование, рассказать, что он видел за границей. Чацкий столкнулся с непониманием, нежеланием что-то менять и даже с осуждением, но на все упреки он отвечает: “А судьи кто?”. Он считает, что каждый человек имеет право на свое мнение, на свою жизненную позицию, осуждает подхалимов, лжецов. Чацкий был огорчен, что любимая за его искренние чувства распустила слух, что он сумасшедший, и, по большому счету, на его стороне была только Лизонька, она понимала его и даже советовала Софии обратить на него внимание. Чацкий был человеком чести, верности, правды, он не выдержал осуждения со стороны фамусовского общества и решил уехать обратно за границу. Он хотел развиваться, много читал, боролся за свободу мысли и слова. Я думаю, что А.С. Грибоедов назвал “Горе от ума” комедией потому, что сам жил во времена фамусовского общества, видел, что происходит вокруг и, мне кажется, находил это смешным и глупым. А.С. Грибоедов был общественным деятелем, он ездил с дипломатической миссией в Иран, но из-за военных действий прервал свою миссию. Мне кажется, что автор представлял в роли Чацкого себя и свое окружение. Комедия названа “Горе от ума” потому, что Чацкий пострадал из-за своего желания как-то изменить людей, показать им, что можно делать добро бескорыстно, “служить делу, а не лицам” и не зависеть от высших чинов. Чацкий — борец за правду, честность, верность и дружбу, образование.