Отличие сказки от былины

Литература
Отличие сказки от былины
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В сказке присутствуют события которые на самом деле выдуманные. Например разговор животных, превращения или волшебство. А в былине всё происходило на самом деле, но только в древности или очень давно. Например три богатыря: Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алёша Попович существовали на самом деле. Про них писались  рассказы которые и назывались БЫЛИНЫ.
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