В предложениях ,Уронила в речку мячик и Не утонет в речке мяч.надо определить паде?? слова речка

Русский язык
В предложениях ,Уронила в речку мячик и Не утонет в речке мяч.надо определить паде?? слова речка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом предложении -- Винительный, во втором -- Предложный.
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