Сообщение о магнитогорских строителях
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Сообщение о магнитогорских строителях
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Второго сентября в администрации города Магнитогорска прошла пресс-конференция, на которой была представлена книга кандидата философских наук Салавата Харисовича Ахметзянова «Спецпереселенцы — перво-строители Магнитогорска».Книга позиционируется как наиболее полное на данный момент исследование, посвященное реальным строителям Магнитогорска. Иными словами, на уровне городской администрации признали, что Магнитку построили спецпереселенцы. А такое заявление, при условии, что оно подкрепляется фактами, является, как минимум, сенсацией, в одночасье перечеркивающей принятое до сих пор представление о строительстве гиганта черной металлургии.Однако не будем забегать вперед с выводами и обратимся к самой книге, в описании которой говорится, что «кроме широко известных героев, чьими именами названы улицы города, были и неизвестные. Прежде всего речь идет о спецпереселенцах, десятки тысяч которых после раскулачивания были сосланы на стройку металлургического комбината. Данная книга создана, чтобы восполнить некий пробел нашей исторической памяти».Громкие слова о «реальных строителях Магнитогорска» оставим на совести администрации. Из приведенного выше отрывка следует, что книга призвана ликвидировать белые пятна, связанные с историей трудового подвига. И подобное начинание заслуживает лишь уважения — ведь по-настоящему грамотных и не идеологизированных работ, связанных со спецпереселенцами, крайне мало. Основная же их масса носит антисоветский характер, подменяющий благородную цель восстановления исторической правды, изобличением сталинского режима.
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