Урожай яблок 16 тонн 128 килограмм расчитывали ложить в 576 одинаковых ящиков в масте??ской делали ящики большого размера и их потребовалось на 72 меньше Сколько килограмм яблок помещалась меньшим ящики и сколько в большем

Математика

Урожай яблок 16 тонн 128 килограмм расчитывали ложить в 576 одинаковых ящиков в масте??ской делали ящики большого размера и их потребовалось на 72 меньше Сколько килограмм яблок помещалась меньшим ящики и сколько в большем

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