Урожай яблок 16 тонн 128 килограмм расчитывали ложить в 576 одинаковых ящиков в масте??ской делали ящики большого размера и их потребовалось на 72 меньше Сколько килограмм яблок помещалась меньшим ящики и сколько в большем
Математика
Урожай яблок 16 тонн 128 килограмм расчитывали ложить в 576 одинаковых ящиков в масте??ской делали ящики большого размера и их потребовалось на 72 меньше Сколько килограмм яблок помещалась меньшим ящики и сколько в большем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16т 128кг=16128кг1)16126:576=28кг яблок-помещалось в ящик меньшего размера.2)576-72=504ящика-сделали большего размера.3)16126:504=32кг яблок-помещалось в ящик большего размер
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