Условие: Продавец продаёт шапку, которая стоит 10 рублей. Подходит покупатель, меряет и согласен купить шапку, но у него есть только 25 рублей одной купюрой. Продавец отсылает мальчика с этими 25 рублями к соседке, разменять....
Математика
Условие: Продавец продаёт шапку, которая стоит 10 рублей. Подходит покупатель, меряет и согласен купить шапку, но у него есть только 25 рублей одной купюрой. Продавец отсылает мальчика с этими 25 рублями к соседке, разменять. Мальчик прибегает и отдаёт 10+10+5 рублей. Продавец отдаёт шапку и сдачу в 15 рублей. Через какое то время приходит соседка и говорит что 25 рублей фальшивые, требует отдать ей деньги. Мужик лезет в кассу и возвращает ей деньги. Вопрос: На сколько обманули продавца?
Ответ(ы):
Гость:
На 35 рублей и шапку
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