Условие задачи Масса шланга длиной 1 м составляет 3 кг. Какова масса двух шлангов д??иной 13 м каждый?

Математика

Условие задачи Масса шланга длиной 1 м составляет 3 кг. Какова масса двух шлангов д??иной 13 м каждый?

Автор: Гость