Условие задачи Масса шланга длиной 1 м составляет 3 кг. Какова масса двух шлангов д??иной 13 м каждый?

Математика
Условие задачи Масса шланга длиной 1 м составляет 3 кг. Какова масса двух шлангов д??иной 13 м каждый?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)13*3=39. 2)39*2=78
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