Установи, какое утверждение является правильным, а какое - ложным. 1. Наиболее инт??нсивно фотосинтез происходит утром, обычно около 9-10 часов. Да Нет 2. Фотосинтез протекает в любое время дня и ночи в течение всей жизни. Да...

Биология

Установи, какое утверждение является правильным, а какое - ложным. 1. Наиболее инт??нсивно фотосинтез происходит утром, обычно около 9-10 часов. Да Нет 2. Фотосинтез протекает в любое время дня и ночи в течение всей жизни. Да Нет 3. В процессе фотосинтеза энергия выделяется. Да Нет 4. В процессе дыхания органические вещества расщепляются. Да Нет 5. Процесс дыхания протекает только в зелёных клетках, содержащих хлорофилл. Да Нет 6. В процессе фотосинтеза поглощается углекислый газ. Да Нет

Автор: Гость