Установите соответствие между названием , рисунком и градусной мерой угла .
Математика
Установите соответствие между названием , рисунком и градусной мерой угла .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-5-в 2-2-г 3-4-б 4-1-д 5--3-а
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