Устеуй бар сойлем ар сойлемде 8 созден болсын
Другие предметы
Устеуй бар сойлем ар сойлемде 8 созден болсын
Ответ(ы):
Гость:
Бүгін мен кешке ата-анаммен бірге ауылға баратын сияактымын.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Какие союзы нужно вставить в пропуски. I need warm clother,a jumper __ warm socks __ it's going to be cold at night.I must take a sleeping bag __ w...
Математика
Қазақ тiлi
Математика
Помогите решить пожалуйста. 3. Как определить, сколько тысяч в каждом числе? 13489 м 6500 м 200000 м 63007 м • Вырази в метрах и киломе...
Математика