Устеуй бар сойлем ар сойлемде 8 созден болсын

Другие предметы
Устеуй бар сойлем ар сойлемде 8 созден болсын
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Бүгін мен кешке ата-анаммен бірге ауылға баратын сияактымын.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Какие союзы нужно вставить в пропуски. I need warm clother,a jumper __ warm socks __ it's going to be cold at night.I must take a sleeping bag __ w...
Ответить
Математика
Сравните дроби 1/10 и 1/100 7/10 и 10/7
Ответить
Қазақ тiлi
37 жаттыгу комектесиндерши отиниш
Ответить
Математика
Помогите решить пожалуйста. 3. Как определить, сколько тысяч в каждом числе? 13489 м 6500 м 200000 м 63007 м • Вырази в метрах и киломе...
Ответить
Математика
10 в степени минус 4 это какая дробь?
Ответить