Уточни значение глаголов в словаре. Потом вставь буквы и рядом докажи их выбор. П??рев..ти через улицу___________________________________________ Перев..ти через реку______________________________________________

Русский язык
Уточни значение глаголов в словаре. Потом вставь буквы и рядом докажи их выбор. П??рев..ти через улицу___________________________________________ Перев..ти через реку______________________________________________
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перевести через улицу (Вести) Перевезти через реку (Везти) Вроде так :3
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