Уточни значение глаголов в словаре. Потом вставь буквы и рядом докажи их выбор. П??рев..ти через улицу___________________________________________ Перев..ти через реку______________________________________________

Русский язык

Уточни значение глаголов в словаре. Потом вставь буквы и рядом докажи их выбор. П??рев..ти через улицу___________________________________________ Перев..ти через реку______________________________________________

Автор: Гость