Утром и после обеда в киоск привезли по 5 десятков книг. Из них за день продали 7 десятков книг. Сколько десятков книг ещё осталось?

Математика

Утром и после обеда в киоск привезли по 5 десятков книг. Из них за день продали 7 десятков книг. Сколько десятков книг ещё осталось?

Автор: Гость