Утром и после обеда в киоск привезли по 5 десятков книг. Из них за день продали 7 десятков книг. Сколько десятков книг ещё осталось?
Математика
Утром и после обеда в киоск привезли по 5 десятков книг. Из них за день продали 7 десятков книг. Сколько десятков книг ещё осталось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Утром и после обеда по 50 ,значит 50+50=100-было всего 100-70=30-осталось
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