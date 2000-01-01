Утром Игорь 4 мин бежит вдоль улицы,а потом 6 мин по парку,двигаясь с одинаковой скоростью. За это время он пробегает 2 км 400 м. Сколько метров Игорь бежит вдоль улицы? По парку?

Математика

Утром Игорь 4 мин бежит вдоль улицы,а потом 6 мин по парку,двигаясь с одинаковой скоростью. За это время он пробегает 2 км 400 м. Сколько метров Игорь бежит вдоль улицы? По парку?

Автор: Гость