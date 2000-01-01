Утром Игорь 4 мин бежит вдоль улицы,а потом 6 мин по парку,двигаясь с одинаковой скоростью. За это время он пробегает 2 км 400 м. Сколько метров Игорь бежит вдоль улицы? По парку?
Математика
Утром Игорь 4 мин бежит вдоль улицы,а потом 6 мин по парку,двигаясь с одинаковой скоростью. За это время он пробегает 2 км 400 м. Сколько метров Игорь бежит вдоль улицы? По парку?
Ответ(ы):
Гость:
2 км = 2000 м. 2400: ( 4+6 )=2400:10=240 м/мин. скорость Игоря. 240*4=960 м Игорь бежит вдоль улицы. 240*6=1440 м Игорь бежит по парку.
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