Уважаемые друзья ,если ,кто может помогите пожалуйста ,с заданием №31
Математика
Уважаемые друзья ,если ,кто может помогите пожалуйста ,с заданием №31
Ответ(ы):
Гость:
1дыня тяжелее чем шоколад 2 килограмма больше чем грамм название. сокращ обоз. пример килограмм. кг. 230кг грамм гр 131гр
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