Пассажирский поезд, двигавшийся со скоростью 56 км/ч, прошёл мимо встречного товар??ого поезда, двигавшегося со скоростью 34 км/ч, за 15 секунд.Какова длина товарного поезда?
Математика
Пассажирский поезд, двигавшийся со скоростью 56 км/ч, прошёл мимо встречного товар??ого поезда, двигавшегося со скоростью 34 км/ч, за 15 секунд.Какова длина товарного поезда?
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