Зачеркните лишнее do/does Tim reads English book?
Английский язык
Зачеркните лишнее do/does Tim reads English book?
Ответ(ы):
Гость:
Наоборот Does правильно,а do нет потому что Тим это 3-е лицо и в конце глагола (читать)поставлина s
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