12. Системная дискета необходима для... 1) первоначальной загрузки операционной си??темы 2) систематизации файлов 3) хранения важных файлов 4) "лечения" компьютера от "вирусов"

Информатика
12. Системная дискета необходима для... 1) первоначальной загрузки операционной си??темы 2) систематизации файлов 3) хранения важных файлов 4) "лечения" компьютера от "вирусов"
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Гость:
первоначальной загрузки операционной системы - ответ А
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