Уважаемые нужна помощь по Литературе 7 класс тема Былины.Древне русская литература. 1.Назовите композиционные части былин. 2.Укажите с какого века отсчитывается древнерусский период литературы. Хоть чтото из этого

Литература

Уважаемые нужна помощь по Литературе 7 класс тема Былины.Древне русская литература. 1.Назовите композиционные части былин. 2.Укажите с какого века отсчитывается древнерусский период литературы. Хоть чтото из этого

Автор: Гость