Уважаемые нужна помощь по Литературе 7 класс тема Былины.Древне русская литература. 1.Назовите композиционные части былин. 2.Укажите с какого века отсчитывается древнерусский период литературы. Хоть чтото из этого
Литература
Уважаемые нужна помощь по Литературе 7 класс тема Былины.Древне русская литература. 1.Назовите композиционные части былин. 2.Укажите с какого века отсчитывается древнерусский период литературы. Хоть чтото из этого
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.С X века...........
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