Узнай , во сколько раз сумма чисел 750 и 700 больше их разности?
Математика
Узнай , во сколько раз сумма чисел 750 и 700 больше их разности?
Ответ(ы):
Гость:
Сумма 750 и 700 больше разности в 29 раз Сумма: 1450, разность 50 750+700=1450 750-700=50 1450:50=29
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