В 1 и во 2 коробке одинаковое число кнопок, из первой забрали 12, а во вторую положили 20 кнопок. На сколько в первой коробке стало меньше кнопок

Математика

В 1 и во 2 коробке одинаковое число кнопок, из первой забрали 12, а во вторую положили 20 кнопок. На сколько в первой коробке стало меньше кнопок

Автор: Гость