В 1 и во 2 коробке одинаковое число кнопок, из первой забрали 12, а во вторую положили 20 кнопок. На сколько в первой коробке стало меньше кнопок

Математика
В 1 и во 2 коробке одинаковое число кнопок, из первой забрали 12, а во вторую положили 20 кнопок. На сколько в первой коробке стало меньше кнопок
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 12 наверно:) зпбрали жн -12
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