В 2,5 кг баранины содержится 0,4 кг белков.Сколько килограммов белков содержится в 3,2 кг баранины?
Математика
В 2,5 кг баранины содержится 0,4 кг белков.Сколько килограммов белков содержится в 3,2 кг баранины?
Ответ(ы):
Гость:
Пропорция 2,5кг баранины----- 0,4кг белков 3,2 кг баранины-------х кг белков х=3,2*0,4:2,5=0,512кг белков
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