В 4 одинаковые банки разлили 20 кг меда Сколько потребуется таких банок чтобы разлить 30 кг меда ,

Математика

В 4 одинаковые банки разлили 20 кг меда Сколько потребуется таких банок чтобы разлить 30 кг меда ,

Автор: Гость