В 4 одинаковые банки разлили 20 кг меда Сколько потребуется таких банок чтобы разлить 30 кг меда ,
Математика
В 4 одинаковые банки разлили 20 кг меда Сколько потребуется таких банок чтобы разлить 30 кг меда ,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В каждую разливают по 5кг мёда тоесть 6 банок
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