В 6А классе из 24 учеников на оценку 4 и 5 выполнили задания 18 человек,а у 6Б классе из 28 учеников - 16 человек. Найдите в каждом классе отношение числа учеников, выполнивших задания на 4 и 5,к числу всех учеников. Сравните ...

Математика
В 6А классе из 24 учеников на оценку 4 и 5 выполнили задания 18 человек,а у 6Б классе из 28 учеников - 16 человек. Найдите в каждом классе отношение числа учеников, выполнивших задания на 4 и 5,к числу всех учеников. Сравните эти числа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6а 18/24=3/4 6б 16/28=4/7 3/4 > 4/7, так как 3*7/4*7=21/28, а 4*4/7*4=16/28
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