В 6А классе из 24 учеников на оценку 4 и 5 выполнили задания 18 человек,а у 6Б классе из 28 учеников - 16 человек. Найдите в каждом классе отношение числа учеников, выполнивших задания на 4 и 5,к числу всех учеников. Сравните ...

Математика

В 6А классе из 24 учеников на оценку 4 и 5 выполнили задания 18 человек,а у 6Б классе из 28 учеников - 16 человек. Найдите в каждом классе отношение числа учеников, выполнивших задания на 4 и 5,к числу всех учеников. Сравните эти числа

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