Синтаксический разбор предложения: Холодный вихрь, несшийся с береговых холмов в пустоту горизонта, делал пребывания на воздухе суровой пыткой.

Русский язык
Синтаксический разбор предложения: Холодный вихрь, несшийся с береговых холмов в пустоту горизонта, делал пребывания на воздухе суровой пыткой.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(Повествавательное невапросительное  граматическая основа:вихрь делал  есть однородные члены предложения 
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