Синтаксический разбор предложения: Холодный вихрь, несшийся с береговых холмов в пустоту горизонта, делал пребывания на воздухе суровой пыткой.
Русский язык
Синтаксический разбор предложения: Холодный вихрь, несшийся с береговых холмов в пустоту горизонта, делал пребывания на воздухе суровой пыткой.
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(Повествавательное невапросительное граматическая основа:вихрь делал есть однородные члены предложения
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