Синтаксический разбор предложения: Холодный вихрь, несшийся с береговых холмов в пустоту горизонта, делал пребывания на воздухе суровой пыткой.

Русский язык

Синтаксический разбор предложения: Холодный вихрь, несшийся с береговых холмов в пустоту горизонта, делал пребывания на воздухе суровой пыткой.

Автор: Гость