Установите последовательность процессов в первом делении мейоза 1) спирализация хромосом 2) образование веретена деления 3) конъюгация гомологичных хромосом 4) расхождение гомологичных хромосом 5) кроссинговер – обмен гена...
Биология
Установите последовательность процессов в первом делении мейоза 1) спирализация хромосом 2) образование веретена деления 3) конъюгация гомологичных хромосом 4) расхождение гомологичных хромосом 5) кроссинговер – обмен генами 6) удвоение ДНК
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 образование веретена, 6 удвоение днк, 1 спирализация хромосом, 3 конъюгация гомологичных хромосом, 4 расхождение гомологических хромосом, 5 кроссинговер - обмен генами
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