Какие меры принимались руководством кпсс и советского государства для решения возникавших проблем? почему не удалось преодолеть развитие негативных процессов в обществе ?
История
Какие меры принимались руководством кпсс и советского государства для решения возникавших проблем? почему не удалось преодолеть развитие негативных процессов в обществе ?
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