При каком положении груза палка, которую используют при переносе груза, меньше да??ит на плечо? Ответ обоснуйте. пжжжжжжж

Физика
При каком положении груза палка, которую используют при переносе груза, меньше да??ит на плечо? Ответ обоснуйте. пжжжжжжж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут действует момент силы, если найти точку равновесия и повесив груз на один конец отодвинуть ровно на половину назад, то тогда он не будет давить на плечо, т.к. груз уравновесится, если найти точку баланса
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